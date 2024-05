Camporosso, conclusi i lavori nel parcheggio di piazza D’Armi (Foto)

Conclusi i lavori nel parcheggio di piazza D'Armi a Camporosso, che da domani potrà nuovamente essere usato dai cittadini. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Domani mattina sarà nuovamente in servizio il parcheggio di piazza D’Armi riservato ai residenti, dopo i lavori eseguiti per la sistemazione del fondo" - fa sapere il primo cittadino - "Mi preme segnalare che è stato steso uno strato superficiale di sabbia per garantire la migliore tenuta del sottofondo in fresato di asfalto".

"Occorre, quindi, attendere qualche settimana per la completa penetrazione del materiale sabbioso all’interno del sottostante conglomerato bituminoso" - sottolinea il sindaco Gibelli - "Si prega di prestare attenzione all’uso del parcheggio in questa fase temporanea di utilizzo".