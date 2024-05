95ª Adunata nazionale degli alpini, una delegazione di Vallecrosia a Vicenza (Foto)

Un momento di grande importanza e festa per la comunità delle “penne nere”. "L’Adunata Nazionale degli Alpini è un evento annuale che riunisce gli ex-alpini, ovvero i membri delle truppe da montagna italiane che hanno prestato servizio nell’esercito italiano" - fa sapere il capogruppo degli alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone - "Un'occasione che riunisce gli alpini per celebrare il passato militare ma anche per commemorazione i caduti e i feriti nelle guerre in cui le truppe alpine hanno combattuto, onorare il sacrificio e la dedizione di coloro che hanno servito nel passato e per mantenere viva la tradizione e lo spirito degli alpini. E' anche un'opportunità per rincontrare vecchi amici. Dopo 54 anni all'adunata di Vicenza ho avuto il piacere di ritrovare l'alpino Vincenzo Panizzi".

Gli alpini di Vallecrosia hanno partecipato a cerimonie religiose e civili, parate, sfilate in uniforme, canti, balli e momenti di convivialità rappresentando la città della famiglia e la sezione di Imperia. La storia dell’Adunata Nazionale degli Alpini risale alla fine del XIX secolo, quando le prime unità alpine furono costituite all’interno dell’esercito italiano. Tuttavia, l’evento ha le sue radici nella seconda metà del XX secolo. La prima Adunata Nazionale degli Alpini si tenne a Milano nel 1920 ma divenne un evento regolare solo a partire dal 1928.