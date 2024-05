La fortuna fa tappa in Liguria grazie al 10eLotto.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Santo Stefano al Mare centrato un 8 Oro da 25 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 28,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.