Nuovi servizi al porto, Ventimiglia inaugura un centro medico a Cala del Forte (Foto e video)

Nuovo servizi a Cala del Forte a Ventimiglia. E' stato inaugurato in serata, alla presenza di autorità civili, militari e dello staff dell'azienda, un centro medico: un Punto Salute Medmaiora.

"E' un servizio sanitario di grande utilità che aspettavamo. Mi dà molta soddisfazione e spero che faccia molto piacere alla mia Giunta, ai consiglieri, agli uffici comunali, che sono riusciti a dimostrare con i fatti un imprinting diverso che è quello che devono anche riscontrare gli imprenditori che vogliono investire in una qualsiasi città italiana" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Mi fa piacere essere qui oggi. Nel porto, che non è solo una realtà consolidata, stiamo sviluppando, insieme a loro, una serie di servizi che quest'estate vedremo che effetto faranno sia per i residenti e per i turisti. Il porto è ancora di più incastonato con il centro storico e il resto della città".

Il Punto Salute Medmaiora Cala del forte offrirà non solo poliambulatori ma anche un sistema integrato che si prende cura della salute. "Offriamo uno spazio nuovo attrezzato con tutte le più moderne tecnologie all'avanguardia e fornito di servizi ai medici del territorio ma anche a qualsiasi professionista che sia interessato a una presenza in questo importante spazio" - dice il presidente di Novamedica Paolo Di Bugno - "Ci auguriamo che il nuovo centro diventi un punto di riferimento strategico per il turismo nautico e per tutto il territorio".