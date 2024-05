Bollette di Rivieracqua a Taggia, 1.500 persone fanno fronte comune: "Vogliamo capire come muoverci"

Un gruppo Whatsapp per aiutarsi e per far fronte al caso bollette di Rivieracqua. Cittadini di Taggia e Sanremo si ritrovano uniti per risolvere la questione delle bollette retroattive che sta tenendo banco in questi giorni in Riviera. Sono già 1.500 le persone che hanno deciso di accogliere l’idea di far fronte comune e che adesso è già punto di riferimento per chi ha ricevuto la fattura nella buca delle lettere.

“Mai avrei pensato di ricevere così tante richieste di partecipazione – spiega Vasco Lanfranchi, promotore dell’iniziativa e amministratore del gruppo – siamo in 1500, suddivisi in due gruppi Whatsapp, ma onestamente il numero è in costante crescita. Ci sono persone di Taggia e di Sanremo, ci sono avvocati e professionisti, oltre a qualche politico, che, come dallo spirito del gruppo, hanno deciso di iscriversi per capire come procedere e come muoversi in questi giorni. Ovviamente non contestiamo i pagamenti, ma vogliamo capire solamente come organizzarci”.

Come spiegato da Lanfranchi, al momento dal Comune di Taggia non è stata presa nessuna iniziativa verso i cittadini: “No, ad oggi dall’amministrazione comunale non abbiamo sentito nessuno. Ci auguriamo che possano farlo nei prossimi giorni. Ci tengo comunque a comunicare che non apparteniamo a nessun movimento politico”.