Sanremo: all'Ariston va in scena il musical "Neverland - L'isola che non c'è"

Sabato 18 maggio alle ore 21.00 sarà in scena al teatro Ariston il musical “Neverland - l’isola che non c’é” con Roberto Ciufoli, Anastasia Kuzmina e Margherita Rebeggiani, regia di Roberto Ciufoli. La storia senza tempo del ragazzo che non voleva crescere, in una nuova, incantevole versione teatrale, con Musiche Originali.

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato generazioni di ragazzi e non, “Neverland - l’Isola che non c’è”, non è solo un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno che vi farà vivere un'avventura fantastica tra indiani, bimbi sperduti, fate e pirati.

I meravigliosi costumi e le impressionanti scenografie del designer Dan Potra vi catapulteranno in un mondo magico, ricco di atmosfera e proprio come Peter Pan, non vorrete mai più lasciare l’Isola che non c'è! Il pubblico scoprirà un mondo fatato in cui danza, canto, commedia, acrobazie, luci ed effetti video si mescolano per dare vita a questa originale versione di una delle storie più famose e amate al mondo.