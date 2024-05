A Sanremo vanno in scena le grandi regate internazionali tra barche a vela e sapori locali

Da venerdì a domenica prossimi, il porto vecchio di Sanremo sarà teatro della manifestazione ‘Grandi regate internazionali - Ior&Rorc Class Meeting e Vela&Sapori’ che unisce regate, cultura e cucina, organizzata grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio Riviere di Liguria, Sezione Nautica di Confindustria Imperia ‘Yacht Net’, Yacht Club Sanremo, Confcommercio Sanremo e FIPE provincia di Imperia, Confartigianato Imperia e LegaCoop Liguria.

La tre giorni ospiterà la Ior&Rorc Class Meeting, dedicata a imbarcazioni che hanno fatto parte del periodo d’oro della vela, e la regata Vela&Sapori in cui ogni equipaggio dovrà preparare piatti della tradizione durante la navigazione. Sul piazzale antistante allo Yacht Club Sanremo e sul piazzale Vesco, inoltre, sarà allestito il villaggio che ospiterà espositori del settore nautico, tra cui i sorprendenti toys per yacht, e il meglio dei prodotti agroalimentari del territorio. Per partecipare alle regate è possibile prenotarsi fino a mercoledì prossimo, contattando lo Yacht Club di Sanremo al numero 0184/503760 o scrivendo a segreteria@yachtclubsanremo.it.

“Da sempre riteniamo importante valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo attraverso iniziative collaborative, promuovendo la costituzione di sistemi territoriali integrati. In linea con questo impegno, la Camera di Commercio ha deciso di sostenere e partecipare alla manifestazione ‘Grandi regate internazionali’, considerato il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria Confcommercio-Fipe, Confartigianato, Legacoop Liguria, Confindustria sezione Nautica, riconoscendone il potenziale nell’attrarre visitatori, promuovere lo sviluppo economico locale e le sue produzioni certificate e consolidare partnership strategiche nell’ambito del turismo e della valorizzazione del patrimonio locale” dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Confindustria Nautica, Confcommercio Sanremo, FIPE Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confartigianato e Legacoop in questo evento che non sarà solo una regata, ma una manifestazione a 360 gradi che coinvolgerà i giovani, il territorio e le industrie della provincia” commenta Beppe Zaoli, presidente dello Yacht Club Sanremo.

“Dopo la positiva esperienza dell’evento espositivo ‘Toys and tenders’ della scorsa primavera a Ventimiglia - spiega Alessio Marziano, presidente di Yacht Net, Sezione Nautica Confindustria Imperia - abbiamo scelto di dare il nostro contributo nella realizzazione e valorizzazione della storica tre giorni di Sanremo, evento che lega la tradizione navale degli yacht con quella culinaria della Liguria, ponendosi come vetrina per diverse imprese della provincia di Imperia. La presenza di rinomati imprenditori del settore navale aggiungerà un valore significativo all’evento, offrendo l’opportunità di networking, scambio di conoscenze e collaborazioni che potranno plasmare il futuro dell’industria nautica”.

“È un piacere annunciare il sostegno di Confcommercio Sanremo e FIPE provincia di Imperia alla manifestazione ‘Grandi regate internazionali - Ior&Rorc Class Meeting e Vela&Sapori’, un evento unico che unisce la passione per la vela con la ricchezza dei sapori nostrani, promuovendo la realtà sanremese sia come destinazione sportiva che gastronomica, anche grazie agli show cooking e alla presenza degli espositori di eccellenze locali - chiosa Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio Sanremo -. La partecipazione di Confcommercio e di FIPE riflette l’impegno nel promuovere lo sviluppo economico locale attraverso iniziative culturali e sportive per celebrare le peculiarità del nostro territorio e creare nuove opportunità per la comunità commerciale locale”.

“La tre giorni ‘Grandi regate internazionali’ sarà un’occasione straordinaria per mettere in mostra il settore dell’artigianato e delle piccole imprese del mondo nautico, che conta diversi mestieri e moltissime aziende e rappresenta una parte importante dell'economia locale. Le regate non solo offrono uno spettacolo emozionante, ma sono anche una piattaforma unica per valorizzare i sapori autentici, le capacità e la manualità tipici della nostra regione. Confartigianato è sempre in prima linea per sostenere gli artigiani locali e le loro imprese, creando opportunità di visibilità e crescita e promuovendo l’eccellenza artigianale e culinaria locale” afferma Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia.

“Legacoop è da sempre impegnata a sostenere le aziende e lo sviluppo del territorio, valorizzando l’economia del mare e promuovendone la sostenibilità - conferma Lara Servetti, responsabile regionale Legacoop Liguria settore Agroalimentare. La pesca professionale rappresenta un presidio di riferimento per l’economia blu. Sostenibilità̀, rispetto e cura del mare, qualità dei prodotti, diversificazione: una sfida su diversi fronti. La partecipazione a ‘Grandi regate internazionali’ sarà una vetrina globale che permetterà di promuovere il consumo di specie ittiche meno conosciute nonché far conoscere la nuova frontiera del turismo sostenibile ovvero l’ittiturismo. Saranno infatti presenti tre ittiturismi in un raggio di pochi metri con take away, ristorazione a bordo e a terra”.