Elezioni Sanremo: Eurovision party, una marea di persone in piazza Bresca assieme a Rolando

Un fiume di persone ha invaso ieri sera Piazza Bresca per partecipare all’evento, organizzato dal Comitato Rolando Sindaco, per seguire su maxi schermo la finale dell’Eurovision Song Contest. Tanti sanremesi ma anche molti turisti italiani e stranieri hanno seguito con partecipazione l’esibizione degli artisti e della nostra Angelina Mango.



In apertura Rolando ha salutato i presenti proiettando un video che già durante l’evento all’Ariston aveva suscitato grande emozione. Particolarmente soddisfatti anche i titolari dei locali che hanno compreso l’idea di città della musica al centro del programma di Gianni Rolando.