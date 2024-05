Sanremo: furto e aggressione alla guardia giurata del Carrefour, Filcams "Troppi rischi per il lavoro"

Nella notte di ieri, a Sanremo, un lavoratore della vigilanza in servizio presso il Carrefour di Corso Garibaldi, nel pieno centro cittadino, è stato vittima dell’ennesima, violenta quanto inaccettabile aggressione.

In attesa degli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto, la Filcams esprime solidarietà e vicinanza alla guardia giurata coinvolta e alla propria famiglia: "Quanto avvenuto è la conferma dei troppi rischi ancora legati al lavoro svolto dagli operatori della vigilanza privata, dal trasporto valori ai piantonamenti e controlli, che deve far aumentare attenzione ed impegno in termini di sicurezza e formazione, per tutelare e proteggere i lavoratori che si trovano a dover fronteggiare, per la difesa di persone e beni, situazioni di pericolo estremo e a repentaglio della stessa vita".



"Inoltre Sanremo - termina il sindacato - si ritrova in piena campagna elettorale, che vedrà i cittadini alle urne il prossimo giugno, chiediamo alla futura amministrazione di predisporre un bando di assunzione per vigilanza pubblica urbana. Temporaneamente chiediamo all’attuale sindaco di predisporre ordinanza restrittiva e di sicurezza per le aperture h 24 del market Carrefour o la totale chiusura in notturna".