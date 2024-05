Sanremo: domani a Villa Terralba un percorso sulla biodiversità ispirato ad Italo Calvino

Il 22 maggio sarà la Giornata Mondiale della Biodiversità, proclamata dall'ONU nel 2000 e pensata per sottolineare l'importanza della ricchezza della vita sulla Terra, affinché si possano salvare e preservare le specie animali e quelle vegetali. Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dichiara quindi maggio mese della biodiversità e invita le Delegazioni e i Gruppi Giovani di tutt'Italia a organizzare in questo mese eventi dedicati alla biodiversità.

La Delegazione FAI di Imperia e il Gruppo FAI Giovani di Imperia hanno quindi deciso di organizzare per domani a Sanremo, un percorso nella biodiversità ispirato a Italo Calvino: com'è noto l'anno scorso il Comune di Sanremo ha pubblicato il volume "Italo Calvino, Sanremo e dintorni - Un itinerario letterario (1923-2023)" in occasione del centenario della nascita dello scrittore. L'itinerario letterario consta di una serie di 43 tappe, nel centro di Sanremo e sulle colline e montagne circostanti, alla ricerca dei luoghi che sono stati importanti nella vita di Italo Calvino e nella realizzazione delle sue opere letterarie.

Con l'aiuto di Elisa Longinotti, volontaria FAI, e Martina D'Amore, del gruppo FAI Giovani, che hanno contribuito alla realizzazione di alcune parti dell'itinerario letterario, si percorrerà una decina di queste tappe e si andrà a scoprire qualche "chicca" della vita e dell'opera di uno dei principali scrittori del Novecento italiano in un contesto che dal centro città si farà via via meno urbano e più rurale e naturale. Si partirà da Piazza Colombo, si percorrerà Via Matteotti per poi salire al quartiere della Pigna e raggiungere Villa Terralba, che fu un tempo dimora dei nonni e del padre di Italo Calvino, in posizione dominante sul paesaggio circostante e in aperta campagna. Lassù si ascolteranno storie di carbonari e di massoneria e ci si confronterà con l'ubago e con l'aprico (situazioni naturali ed emotive ben care a Italo Calvino).