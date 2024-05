Cipressa: tutto esaurito al Ristorante Olivapazza per la serata dedicata alla cucina vegana (Fotogallery)

Ha registrato il tutto esaurito la serata dedicata alla cucina vegana, che ha aperto il programma delle cene a tema promosso dal ristorante l’Olivapazza di Cipressa, che propone originali menù abbinati ai i racconti del giornalista Claudio Porchia.

Lo chef Giuseeppe Caracciolo con Angelita Lanteri

Grazie a piatti semplici ma gustosi preparati con materie prime di qualità dallo chef Giuseppe Caracciolo, la serata ha offerto ai partecipanti un'esperienza ricca di gusto e emozioni.

Il successo di una serata vegana non dipende solo dal cibo che viene servito, ma anche dalla capacità di creare un'esperienza unica e coinvolgente per i partecipanti. Ed è proprio questo che è stato fatto con i racconti veloci e simpatici del giornalista ed esperto di storytelling, Claudio Porchia.

Con i suoi brillanti interventi ha accompagnato il pubblico alla scoperta di una cucina preparata senza alimenti di origine animale. Senza toni polemici e senza esprimere giudizi o critiche sulle scelte alimentari personali, superando ogni contrapposizione fra onnivori e vegani, sono state illustrate le ragioni di natura etica, ambientale o di salute, che portano le persone a scegliere una dieta vegetariana o vegana. Il tutto raccontato con aneddoti e curiosità sul mondo vegano e sfatando l’immagine di tristezza e assenza di piacere e gusto legata a questo tipo di cucina.

Il menù della serata, servito con professionalità e competenza da Angelita e Massimo, è stato infatti una vera delizia per il palato e per gli occhi.

Si è iniziato con una bruschetta con ceci, patate e crumble di olive, un piatto semplice ma ricco di sapori intensi e contrastanti, servito insieme a un'insalata di finocchi, arance e noci, un mix di dolce e salato che ha conquistato tutti i presenti.

Come primo piatto è stato servito un piatto di mezze penne integrali con pesto di lenticchie, pomodori secchi e aglio di Vessalico, un'esplosione di gusto e colore che ha conquistato anche i palati più esigenti.

Come secondo, uno squisito polpettone alla genovese rivisitato con peperoni arrosto, aglio e prezzemolo

E per concludere la serata in dolcezza, è stata servita la stroscia accompagnata da panna vegana, un dessert leggero ma ricco di sapore che ha fatto felici tutti i golosi presenti.

Inoltre, l'abbinamento con un calice di vino biologico ha reso ancora più speciale l'esperienza sensoriale offerta durante la serata.

Giovedì 6 giugno è in calendario la prossima serata a tema dedicata a un'icona del mondo cantautoriale italiano, Fabrizio de Andrè. Si potranno gustare piatti ispirati alle canzoni e alla vita del grande cantautore genovese, immergendosi completamente nell'atmosfera dei suoi testi e delle sue melodie.

Si partirà con una deliziosa frittura di pesciolini accompagnata da Panissette con cipollotti ed erbe, per omaggiare la sua canzone "Le acciughe fanno il pallone”. Come primo piatto, le Lasagne ai quattro tocchi, ispirate alla sua canzone "Creuza de mä". Il secondo piatto sarà la Cima alla genovese, un piatto tradizionale ligure cui il cantautore ha dedicato una splendida canzone. E per finire in dolcezza, le Frittelle di mele, in onore della sua canzone "Bocca di rosa". Per accompagnare il tutto, acqua e Bianco di Portofino alla spina caffè al prezzo di 40 euro a persona.

Per assaporare piatti unici e emozionarvi con storie e racconti affascinanti telefonare al 340 586 3721

L’Oliva Pazza si trova a Cipressa in via Garibaldi, 6,