Vallecrosia onora la Madonna, le iniziative della parrocchia di Maria Ausiliatrice nel mese di maggio (Foto)

Una serie di momenti di preghiera e di raccoglimento per recitare il santo rosario verranno organizzati nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.

Saranno occasioni anche per pregare per la pace. “Nel mese di maggio, detto mariano, faremo alcuni momenti per pregare insieme la Madonna e il rosario in chiesa ogni giorno alle 17.30 e da lunedì a venerdì alle 21” - dice don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia - "Ogni giovedì alle 21 sarà, invece, itinerante. Siamo partiti, il primo giovedì del mese, nella cappella degli Angeli Custodi mentre il 9 maggio ci siamo ritrovati nel centro sociale Le Cinque Torri. Il 16 maggio l'incontro sarà in via Garibbe, il 23 maggio vicino al mare in via Rattaconigli mentre il 29 maggio l'appuntamento sarà dalle suore in via Forlì".

Il 24 maggio la parrocchia e l'intera comunità festeggeranno, invece, la festa solenne di Maria Ausiliatrice. "Si inizierà alle 17 con la benedizione dei bambini. Seguirà, alle 18, la celebrazione della santa messa che sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, mentre alle 21 vi sarà la processione lungo le vie cittadine che sarà accompagnata dalla banda. A seguire fuochi d'artificio al Belvedere, un dono dell'amministrazione" - svela don Karim - "Infine, venerdì 31 maggio ci ritroveremo davanti alla sede della Croce Azzurra con la parrocchia di San Rocco".