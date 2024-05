Sanremo: a giugno apre un ristorante totalmente nuovo, ecco 'Plato's' con le specialità greco-albanesi (Foto)

Un nuovo ristorante con una proposta mai presentata a Sanremo sta per aprire nella città dei fiori. Un vero e proprio ‘Fast food’ ma con ingredienti diversi dal solito, con la proprietà che punta a prodotti freschi ed un’offerta unica nel suo genere.

Si tratta del ‘Plato's bar e grill’, locale che è in fase di allestimento in via Martiri 56, dove fino ad alcuni mesi fa c’era una panetteria. Il nuovo locale avrà alcuni piatti di riferimento che fanno parte della cucina greca ed albanese. Soprattutto il ‘Gyros’, ovvero carne suina o di pollo simile al kebab, che viene servita nella ‘Pita’ greca, una sorta di piadina più spessa.

Verrà servito anche il ‘Byrek’, specialità albanese fatta con pasta fillo, carne e verdure ma anche polpette speziate, sempre ispirate alla cucina greca. Il ristorante proporrà anche hamburger, patatine, alette di pollo ed altri piatti, tutti preparati al momento e con prodotti freschi.

Un fast food in chiave mediterranea che vedrà anche la formula del self service o del take away con la possibilità di vedere anche le partite di calcio su grandi schermi. Sarà di fatto il primo ristorante di Sanremo con specialità legate alla Grecia ed all’Albania. Aprirà nei primi giorni di giugno, in un locale completamente rinnovato, con orario 12/24.

Intanto la proprietà è alla ricerca di un cuoco con esperienza che conosca la cucina greco mediterranea. Chi fosse interessato può scrivere una mail a: elotata@icloud.com oppure telefonare al 3899906587.