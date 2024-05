Ospedaletti: 50enne precipita dalla finestra in via delle Palme, è grave

Un uomo di 50 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato dalla finestra di una palazzina in via delle Palme, a Ospedaletti. È successo nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Ospedaletti insieme all'automedica del 118. Subito è stato predisposto il trasferimento dell'uomo alla più vicina piazzola dove è atterrato l'elicottero 'Grifo' per il trasporto a Genova.

Presenti anche i Carabinieri di Bordighera che dovranno ora fare chiarezza sull'accaduto. Sembra che l'uomo avesse dimenticato le chiavi in casa e tentasse di entrare dalla finestra.