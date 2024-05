Elezioni Sanremo, ecco tutti i candidati del Pd a sostegno di Fulvio Fellegara sindaco (foto)

Il Partito Democratico di Sanremo si prepara ad affrontare le sfide future con umiltà e impegno.

La nostra lista riflette la diversità e la determinazione della nostra comunità - evidenzia il PD - pronta a lavorare insieme per il bene della città. Presentiamo una squadra di donne e uomini determinati a superare gli ostacoli e a lavorare duramente per una Sanremo migliore. Con una rappresentanza equa e inclusiva, ci impegniamo a dare voce a tutti i cittadini. Accanto al nostro candidato Sindaco, Fulvio Fellegara, ci impegniamo a difendere l'autonomia e l'identità di Sanremo, lavorando per il bene comune. La nostra azione politica è guidata dalla consapevolezza dell'importanza delle politiche ambientali e sociali per il futuro della città e delle generazioni future. Siamo pronti a tradurre le nostre idee in azioni concrete per migliorare la vita di tutti i cittadini".



"Sanremo è una città piena di vita e di potenziale. Crediamo nel lavoro di squadra - terminano Gianni Salesi Segretario Cittadino, Francesca Antonelli Segretaria Circolo Sanremo, Giancarlo Di Remigio Segretario Circolo Coldirodi - e nell'impegno collettivo per costruire un futuro migliore per tutti. Unisciti a noi in questo impegno per una Sanremo più inclusiva e sostenibile, dove ogni cittadino possa avere l'opportunità di realizzare i propri sogni".

In allegato (cliccando sotto) tutti i candidati proposti dal Partito Democratico.