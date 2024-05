E’ andata deserta la procedura di gara, ad evidenza pubblica, per la vendita da parte del comune dell’immobile conosciuto come ex ufficio tecnico.

L’immobile era nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da parte del Comune, come deliberato Consiglio comunale. E’ di 200 mq, costituito dal tre piani ed aveva un prezzo a base di gara di 280.000 euro.

Ora il Comune dovrà provvedere ad una nuova gara, forse ribassando il prezzo richiesto.