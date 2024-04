Elezioni Sanremo, Gianni Rolando incontra i residenti di via Agosti

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, si è recato in via Pietro Agosti, in un incontro organizzato dalla candidata al consiglio comunale di Sanremo Domani Roberta “Jenny” Di Luzio. Durante l’incontro sono state evidenziate le criticità della via al candidato Rolando, il quale ha ascoltato con interesse i cittadini e le cittadine, rimarcando loro il suo impegno.