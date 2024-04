Elezioni Sanremo: utile confronto del candidato Sindaco Alessandro Mager con CNA

Proseguono gli incontri del candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager (Sanremo al Centro, Anima, Idea Sanremo e Forum Sanremo) con associazioni, categorie, reti di imprese, organizzazioni sindacali e cittadini, per lavorare insieme e con impegno alla Sanremo del domani.



Nella giornata di ieri Alessandro Mager, insieme ai candidati consiglieri Mauro Menozzi e Desirée Negri (Anima), ha avuto un importante momento di confronto su quella che sarà la città nei prossimi anni con Cna Imperia e il presidente provinciale Michele Breccione Mattucci: «La immagino in salute, proiettata verso un futuro stimolante nel quale verranno portati a compimento i progetti messi in cantiere dall’attuale amministrazione – sono state le parole del candidato sindaco - . Non condivido il pensiero di coloro che affermano che l'amministrazione Biancheri ha lavorato male. Le opere iniziate o progettate devono essere portate avanti e terminate. Sicuramente occorrerà lavorare maggiormente su aspetti legati alla quotidianità come la raccolta dei rifiuti e la manutenzione dell’arredo urbano».



Tra i temi affrontati anche gli interventi del progetto Pinqua alla Pigna, la promozione dei giardini di Villa Ormond, l’implemento del servizio di assistenza integrata, l’attuazione della legge anti spreco delle risorse alimentari con sconti sulla Tari e altri benefici per chi svolge tali attività, una migliore comunicazione per rendere maggiormente attrattive le manifestazioni in città e l’assunzione di un destination manager per il turismo. Si è inoltre parlato del Mercato dei Fiori, del Mercato Annonario, di migliorie al trasporto pubblico.