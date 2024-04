Elezioni Amministrative: Progetto Comune interviene dopo il successo di sabato al Centrale "Grazie Sanremo"

Progetto Comune di Sanremo ringrazia, in una nota inviata alle redazioni, tutti i cittadini che hanno partecipato sabato scorso al Cinema Centrale, alla presentazione di Fulvio Fellegara.

“Vogliamo ringraziare – dice Progetto Comune – in particolare tutti coloro che sono rimasti in piedi per tutta la durata della manifestazione, coloro che sono rimasti fuori e soprattutto coloro che non riuscendo ad entrare hanno sperato in altra occasione che sicuramente ci sarà. Il successo della manifestazione, l’entusiasmo dei cittadini ci hanno galvanizzato, ha contribuito a darci fiducia, e in alcuni di noi ha provocato una vera e propria emozione. Ora abbiamo la certezza che per la prima volta a Sanremo, sarà realmente una partita a tre, dal risultato non certo scontato come i sondaggi, commissionati ad arte e quindi realizzati per orientare il voto, vogliono farci credere. La teoria del voto utile, spesso adoperata come arma dissuasiva, a questo turno elettorale non funziona, perché l’alternativa, oltre che essere utile è necessaria nella nostra città. E l’alternazione fa paura soprattutto quando è rappresentata da un Candidato giovane, corretto, combattivo, onesto, preparato nei dati e nella dialettica, brillante, nuovo e distante dai soliti ambienti tristemente conosciuti, totalmente libero da ‘sponsorizzazioni’, quale Fulvio Fellegara”.

“Grazie ancora a tutti i cittadini – termina Progetto Comune - e soprattutto a coloro che si sono avvicinati a noi, dopo anni di disinteresse verso una politica d’elite, Ciò rappresenta una grossa soddisfazione, aver ridato vita alle coscienze politiche delle persone, sentirle ancora propositive, confrontarsi con noi ed aver preso le distanze da una rassegnazione rappresentata attraverso l’astensione del voto nel 2014 e 2019. Quando abbiamo messo nei nostri manifesti le parole ‘Libertà è partecipazione’ intendevamo esattamente ciò che stiamo realizzando. La partecipazione dei cittadini in funzione della loro libertà, scegliere attraverso la democrazia partecipativa presente anche nei nostri programmi. Ancora molti impegni pubblici ci attendono, ancora molti sforzi dovremmo sopportare oltre che gli impegni di lavoro che ci permettono di vivere, e per alcuni di noi, anche per motivi di studio”.