Spettacolo: oggi pomeriggio Luca Bizzarri sarà ospite di 'Liguria in Onda' su Radio Onda Ligure

Luca Bizzarri sarà ospite oggi di Radio Onda Ligure. Il comico e conduttore genovese presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale "Non Hanno un Amico" che lunedì prossimo sarà in scena al Teatro Ariston di Sanremo.

Scritto con Ugo Ripamonti lo show è ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media, che ha riscosso e tutt’ora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo.

L'intervista a Luca Bizzarri andrà in onda alle 13.10 nel corso del programma "Liguria in Onda" condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming e in podcast sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.