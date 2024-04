Sanremo: venerdì prossimo all'Università delle Tre Età il libro 'Mino&Rina' di Bruno Viano

Proseguono gli incontri dell’Università delle Tre Età di Sanremo. Venerdì prossimo, nella ex sala consiliare del Museo di piazza Nota alle 16, il giornalista e scrittore Bruno Viano presenta il libro ‘Mino&Rina – Un amore partigiano tra Valle Argentina e Genova’.

E’ un libro intenso e poetico, reale e appassionante per ricordare anche la ricorrenza della Festa della Liberazione. Mino è un ragazzo spavaldo e un po’ guascone nato negli anni Venti, bello come un divo del cinema. Rina una ragazzina semplice che sogna di andare via dal paese che le stava stretto. Si innamorano e la loro sarebbe una storia come tante se la guerra non sparigliasse le carte: lui dopo l’8 Settembre sceglie la Resistenza e per questo morirà a 22 anni, fucilato dopo inutili torture.

Le figure dei due protagonisti nascondono una storia d’amore reale, riemersa solo oggi col ritrovamento di foto e lettere dei due giovani. Dietro a Mino si intravede Marco Dino Rossi, comandante partigiano ‘Fuoco’, medaglia d’oro della Resistenza, oggi sepolto a Staglieno. Rina era la sua promessa sposa: al ritorno della pace aveva lavorato come bibliotecaria a Genova, tornando per lunghi periodi in Valle Argentina, fedele fino alla morte al suo fidanzato.

Il terzo protagonista è il magico borgo di Monsanto con i suoi abitanti, immaginario ma non troppo, simbolo di un entroterra ligure splendido e tutto da scoprire (Presentazione del libro -De Ferrari Editore).

Venerdì 3 maggio il Dott. Francesco Alberti presenterà ‘La relazione medico-persona ieri e oggi’.