Il Liceo Cassini di Sanremo a Mentone per un incontro con i colleghi del 'Marie Curie' sulla Mafia

Sanremo e Mentone non sono mai stati così vicini! …una prossimità di impegno nella settimana della Memoria dell’Antimafia organizzata dall’associazione universitaria Connaître la Mafia di SciencesPO, Campus Menton-La Sorbonne, che da circa due anni collabora con il Presidio Libera Livatino del Liceo GD Cassini di Sanremo.

Sono stati invitati nella cittadina francese gli studenti del Liceo Linguistico ESABAC del Cassini di Sanremo, dove hanno incontrato i loro compagni dello stesso corso del Lycée Marie Curie de Menton. Il ritrovo presso il campus di Sciences PO-La Sorbonne ha consentito di percorrere gli spazi di un polo universitario di eccellenza come 'Osservatorio sul Mediterraneo' e di ascoltare le storie dei giovani universitari, che, come loro hanno studiato nei Licei Esabac in Italia, per scegliere poi un percorso di formazione nel campo della Diplomazia Umanitaria internazionale e delle Politiche Socio-Economiche.

Nel pomeriggio, sotto la guida degli studenti universitari dell’associazione Connaître la Mafia, i ragazzi dei due Licei si sono confrontati attraverso un laboratorio di approfondimento inerente la storia personale di donne vittime di mafia, che costituiscono la testimonianza e il messaggio importante di lotta contro l’educazione mafiosa e l’illegalità. Con entusiasmo i ragazzi hanno realizzato l’interpretazione di queste storie, esposte poi ai compagni.

La giornata è stata ricca di stimoli e di spunti di approfondimento, occasione di uno scambio linguistico molto interessante; in particolare ha visto protagonisti i ragazzi della 4T e 3V, accompagnati dai loro professori Anita Masala e Beatrice Palmero. A conclusione il Campus SciencePO ha offerto alle scuole coinvolte un monologo teatrale di alta qualità, realizzato e interpretato dal collettivo teatrale di Bari, dal titolo: Denuncio tutti! Lea Garofalo