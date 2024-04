Camporosso, il premio Testimone di Pace 2024 va a 'Women Wage Peace' e 'Women of the Sun' (Foto)

Riaffermare la centralità della donna sia contro ogni forma di violenza sia come costruttrice di pace. E' stato lo scopo della camminata non competitiva "Donna Vita Libertà" andata in scena ieri a Camporosso.

Quasi 300 le persone che hanno partecipato alla camminata organizzata da Scuola di Pace Aps, partita dal Palatenda “Bigauda” e divisa in due percorsi: 5 km dal PalaBigauda al ponte di Cà e ritorno e 10 km dal PalaBigauda a Dolceacqua e ritorno. Durante l'evento era presente la Banda musicale Città di Ventimiglia. Tra i partecipanti anche il sindaco Davide Gibelli, il vicesindaco Fulvia Raimondo e l'assessore Cristiana Celi.

Al termine della camminata è stato consegnato il Premio “Testimone di Pace 2024” al movimento israeliano “Women Wage Peace” e al movimento palestinese “Women of the Sun” che raccolgono quasi 50mila donne israeliane e palestinesi che lavorano assieme per costruire la pace e il rispetto della dignità dei loro popoli. Recentemente “Women Wage Peace” e “Women of the Sun” sono state candidate al Premio Nobel per la Pace 2024 e inserite nella lista delle donne dell’anno 2024 del Time Magazine.

Per l'occasione è stato lanciato un appello, letto da Elena Serio, rappresentante dei due movimenti: "Noi, donne palestinesi ed israeliane, appartenenti a gruppi sociali diversi, siamo unite dall’aspirazione umana per un futuro di pace, libertà, uguaglianza, diritti e sicurezza per i nostri figli e per le prossime generazioni. Noi crediamo che la maggioranza dei popoli delle nostre nazioni condivida le stesse aspirazioni. Per tale motivo, chiediamo ai nostri leader di ascoltare il nostro appello e di iniziare il prima possibile le trattative di pace con impegno serio per arrivare, in tempi ragionevoli, a una soluzione politica al nostro lungo e doloroso conflitto. Noi chiamiamo le/gli appartenenti ai nostri due popoli - palestinese e israeliano - e ai popoli limitrofi ad unirsi al nostro appello e di dimostrare il loro supporto alla fine del conflitto. Chiediamo a tutte le donne del mondo di appoggiare il nostro appello per un futuro di pace, di sicurezza, lavoro e rispetto per i nostri figli e per tutti gli abitanti delle zone a noi circostanti. Chiediamo a tutte le persone di pace del mondo, giovani, adulti, capi religiosi, leader ed educatori e tutti coloro per i quali la pace è importante di unire la loro voce al nostro appello. Invitiamo i nostri leaders ad aderire al desiderio di porre fine al conflitto palestinese-israeliano per arrivare ad una pace stabile e giusta. Ci impegniamo a prendere parte attiva nei processi di negoziazioni e trattative fino al loro pieno compimento, in linea con la risoluzione dell'ONU 1325. Chiediamo ai nostri leaders di mostrare coraggio e di fare un cambiamento storico che tutti desiderano. Stringiamo le mani con determinazione e solidarietà per fare tornare la speranza nei nostri popoli".

Un appello che questa sera verrà portato in consiglio comunale a Camporosso.