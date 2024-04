Domenica prossima nuovo appuntamento per la coinvolgente rassegna Camporosso in Musica

Poliedrica, originale, sorprendente e soprattutto premiata dal gradimento del pubblico: sembrano essere queste le parole d’ordine della seconda edizione di Camporosso in Musica, la rassegna musicale curata dall’Associazione Aquilone con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Anche l’appuntamento di domenica prossima sembra avere tutte le carte in regola per non deludere le aspettative. Sul palco della Sala Tigli del Centro G. Falcone di Camporosso saliranno, in un concerto intitolato “Esperimenti musicali”, Mirco Rebaudo e Gianni Martini che hanno dato vita a un duo composto da clarinetto e fisarmonica. I due virtuosi maestri, con alle spalle studi e curricula di tutto rispetto, guideranno gli spettatori in un viaggio musicale eclettico e avvincente che sfrutta le particolari voci dei due strumenti.

Il materiale sonoro esplorato dal duo è inaspettato: il programma tocca autori come Astor Piazzolla ed Ennio Morricone, ma sa rileggere in modo originale i classici, senza mai perdere di vista le sonorità pacate e avvolgenti del clarinetto e della fisarmonica, che sembrano amalgamarsi al meglio in ogni brano. L’appuntamento con il duo Rebaudo-Martini è per le 16.30, nella Sala Tigli del Centro G. Falcone di corso Vittorio Emanuele 236 a Camporosso. Ingresso libero.