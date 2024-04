Sanremo, prosegue la campagna elettorale della Lega: sabato appuntamento al gazebo a San Martino in Corso Cavallotti

Prosegue la campagna elettorale della Lega Sanremo: sabato 20 aprile, dalle ore 9 alle 13, appuntamento al gazebo a San Martino in Corso Cavallotti 234.

Sarà presente anche il Candidato Sindaco del Centrodestra Gianni Rolando ed i candidati consiglieri della lista Lega. "Un'altra occasione di ascolto e confronto tra le gente, per ascoltare le esigenze e nel contempo far conoscere il nostro programma, la nostra visione ed il progetto per la città" - dichiara la segreteria locale.

Al gazebo sarà anche possibile tesserarsi al movimento.