Sanremo: Ethel Moreno (FdI) "Rivedere il progetto di riqualificazione dei giardini Regina Elena"

“Ho partecipato al convegno dal titolo 'I giardini Regina Elena, l’eredità di Libereso' e ritengo importante che si proceda ad una revisione del progetto di riqualificazione dei giardini Regina Elena, in modo da escludere il taglio dei pini storici esistenti e garantire che venga rispettato quello che deve essere il vero obiettivo del progetto ovvero il restauro ed il mantenimento delle caratteristiche storiche e identitarie di tutto il patrimonio verde che caratterizza il promontorio della Pigna”. Sono le parole del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Sanremo, Ethel Moreno.

“E’ importante che un’Amministrazione si impegni in progetti di riqualificazione di aree cittadine ma è altrettanto importante che questi progetti siano rispettosi della tutela dell’ambiente e mirino a proteggere e valorizzare i giardini di valore che consentono anche di promuovere un turismo sostenibile e non stagionale. A tal fine ritengo importante che venga attuato anche un esame approfondito in merito al progetto transfrontaliero approvato dalla Giunta a marzo 2023 ed avente ad oggetto 'Lavori di riqualificazione architettonica e impiantistica e valorizzazione del Parco di Villa Ormond' che, relativamente alla parte del Parco sottostante a Corso Cavallotti, prevede di aprire un nuovo ingresso sulla ciclabile, demolendo la panchina centrale situata in posizione simmetrica rispetto ai due colonnati sormontati da una pergola dallo stile classico che crea uno spazio raccolto, a sud della fontana, andando così ad aprire il parco direttamente con la ciclabile e l’area giochi”.

“Questo per poter scongiurare il rischio di vedere snaturato un parco storico realizzato nella seconda metà dell’Ottocento”.