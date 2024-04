Elezioni Sanremo, il candidato Mager incontra il Consorzio Radiotaxi: proposte molto interessanti

Continuano gli incontri del candidato Sindaco Alessandro Mager con Associazioni, categorie, Reti di Impresa, organizzazioni sindacali, per conoscere più in profondità talune problematiche e progettare insieme gli interventi per una Sanremo migliore. Un incontro molto efficace ha avuto luogo mercoledì pomeriggio con i rappresentanti del Consorzio Radiotaxi Sanremo, guidati dal Presidente Franco De Lunghi, insieme a Giuseppe Sbezzo Malfei di Forum Sanremo.