Genova: una città che cambia (ma resta fedele a sé stessa)

Genova è una città che deve la sua fama al mare con il quale, nel tempo, ha sempre avuto un rapporto molto particolare. Per secoli, l'intero tessuto economico di questo luogo si è sviluppato proprio grazie a tutte quelle attività che erano strettamente connesse con il porto, centro nevralgico della città della Lanterna.

E poi c'è lui, forse il genovese più illustre, ma certamente il più famoso, Cristoforo Colombo, che con la sua impresa leggendaria, ha cambiato la storia e ha reso immortale la città ligure. Ma chissà se il grande navigatore, adesso, riconoscerebbe ancora la sua Genova.

Molto probabilmente si.

Ovviamente, noterebbe la differenza tra le imbarcazioni con le quali egli solcava gli oceani e quelle che attuali, e forse il modo di vestire moderno gli sembrerebbe troppo audace. Ma per il resto, i punti in comune tra la città in cui viveva Colombo, e quella attuale, sono davvero tantissimi.



Il porto, le attività connesse con la movimentazione delle merci, il turismo e la cultura rappresentano ancora il cuore e l'anima di Genova, una città in fermento, ora come all'ora. L'unica cosa che davvero si è evoluta, in modo significativo, è la mobilità.

Questo semplicemente perché il trasporto su strada, che attualmente è quello più utilizzato nel nostro Paese, ha mosso i suoi primi passi solo a partire dall'inizio del XX secolo. Mentre in precedenza, spostarsi via terra, non solo era scomodo e oltremodo dispendioso, ma rappresentava anche un rischio, per le merci e per le persone.



Per fortuna, tutte le imprese che lavorano all'ombra della Lanterna, non hanno più problemi di mobilità, perché grazie ad AmicoBlu, e al suo punto di noleggio furgoni a Genova, possono contare su mezzi di trasporto sicuri, affidabili e all'avanguardia, per affrontare ogni tipo di percorso, e svolgere le proprie mansioni sempre al meglio.



Perché da oltre 70 anni, AmicoBlu è al fianco delle aziende ed è il partner perfetto per il business, grazie a soluzioni di noleggio pensate non solo per chi si occupa esclusivamente di logistica, ma anche per tutte quelle realtà più piccole, che vogliono offrire servizi in grado di fare la differenza.

Il noleggio è senza dubbio la soluzione migliore per le aziende, perché consente di tenere sotto controllo i costi di gestione relativi ai trasporti, e di poter disporre di veicoli sempre nuovi e differenti tra loro, in modo da poter scegliere quello più adatto in base al tipo di attività.

E in un'economia vivace e variegata come quella di Genova, è importante che le imprese riescano a gestire le proprie attività nel modo migliore. Grazie ad AmicoBlu, e alle sue formule di noleggio flessibili e convenienti, tutto questo è finalmente possibile.

Certo, il buon Colombo magari storcerebbe il naso, pensando che adesso ci si sposta più per terra che via mare, ma probabilmente se anche lui avesse avuto a disposizione un furgone, all'epoca, lo avrebbe sicuramente utilizzato.