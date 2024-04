Visita della candidata di Fratelli d’Italia e consigliera comunale Ethel Moreno al Mercato dei Fiori

Questa mattina la candidata al Consiglio Comunale e consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Ethel Moreno, accompagnata dal direttore Franco Barbagelata ha assistito al Mercato dei Fiori ad un’asta e visitato l’area dove si svolge l’attività mercatale.

“Si è trattato di un incontro finalizzato a conoscere da più vicino l’operatività del comparto floricolo presente all’interno della struttura di Valle Armea, incontro per il quale ringrazio della sua disponibilità il Direttore del mercato Barbagelata” - dichiara la consigliera comunale Ethel Moreno.

“Proprio per l’importanza che riveste il settore floricolo per la città di Sanremo, non solo per l’elevato numero delle aziende coinvolte ma anche perché si tratta di un comparto rilevante per l’economia cittadina con bilanci in attivo e in costante crescita, e per la presenza del polo scolastico/sportivo – prosegue Ethel Moreno – ritengo essenziale accelerare sia la pianificazione della distribuzione e suddivisione degli spazi e dei flussi veicolari che possa andare incontro alle rispettive esigenze sia la realizzazione dei lavori necessari per rendere agibile il piano terra, per ivi consentire lo svolgimento dell’attività mercatale e per il miglioramento di tutti i servizi accessori e necessari ai floricoltori ed agli operatori commerciali”.