Sanremo: ottimo successo per la mostra sensoriale 'Visione oltre la luce' a Villa Luca di Coldirodi

Sta ottenendo un grande successo la mostra, in corso a Coldirodi di Sanremo, ‘Visione oltre la luce’. La mostra sensoriale di Paola Arrigoni è stata inaugurata il 23 marzo al Museo di Villa Luca della Pinacoteca Rambaldi.

Nonostante la mostra sia aperta al pubblico solo nel weekend, finora sono stati ampiamente superati i 150 visitatori che hanno avuto l'opportunità di immergersi in un viaggio emozionante che va oltre la vista. Un'esperienza unica che, attraverso l'utilizzo di bende, cuffie e il tatto, stimola tutti i sensi e permette di esplorare le opere d'arte in un modo completamente nuovo.

‘Visione oltre la luce’ non è solo una mostra, ma un invito a mettere da parte per una volta un senso, ossia la vista, per riscoprire l'importanza degli altri sensi che, se opportunamente usati potrebbero divenire un grande potenziale imparando così ad apprezzare il mondo con tutti i sensi. Un percorso che stimola riflessioni profonde e dona nuove prospettive.

Fondamentale per il successo della mostra è la determinazione e sensibilità dell'artista Paola Arrigoni, i responsabili Fabrizio D'Alessandro, Cesare Longordo e Patrizia Fedrighi dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione territoriale di Imperia e il grande contributo dei volontari di Villa Luca. Con la loro dedizione e il loro sorriso accompagnano i visitatori lungo il percorso, rendendo l'esperienza ancora più speciale.

La mostra "Visione oltre la luce" è un viaggio emozionante che apre la mente e il cuore, invitandoci a guardare il mondo con occhi nuovi, ovvero quelli dell'anima. Un percorso che cerca di stimolare la riflessione interiore e smuovere quei piccoli grandi blocchi che troppo spesso abbiamo un po' tutti dentro. Inoltre finalmente è un'esposizione inclusiva in quanto tutti possono godere e vivere l'arte allo stesso modo, quindi siete tutti invitati a visitarla.