Ventimiglia, lavori nel piazzale: modificata la viabilità per i veicoli in uscita e l’autoporto

Autostrada dei Fiori informa che, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del piazzale di Ventimiglia, la cui ultimazione è prevista entro la primavera 2025, per consentire la demolizione del viadotto su cui insiste la rampa di uscita dei veicoli provenienti da Savona per Ventimiglia in corrispondenza del fiume Roia, a partire dal giorno 22 aprile e sino al 30 giugno gli utenti provenienti da Savona e dalla Francia diretti verso la Città di Ventimiglia e l’autoporto dovranno percorrere la variante S.S. 20 sino alla rotatoria di raccordo con il ponte sul Roia (zona Metro) e proseguire lungo C.so Limone Piemonte verso il centro città.

Da tale data e sino al 1° maggio, in considerazione del presumibile aumento di traffico legato alle festività del periodo, tutte le 23 nuove piste di esazione pedaggio saranno usufruibili.

Autostrada dei Fiori ricorda all’utenza che i veicoli provenienti da Savona e dalla Francia in uscita per la Città di Ventimiglia dovranno utilizzare le 5 piste di esazione ubicate nel lato nord (lato monte) della nuova barriera e contraddistinte da apposita cartellonistica.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono sempre disponibili attraverso i pannelli a messaggio variabile, le mappe interattive pubblicate sul sito internet di www.autostradadeifiori.it e sui canali informativi WhatsApp e Telegram A10 di Autostrada dei Fiori. È inoltre possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria.