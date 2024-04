Bordighera, stretta del Comune verso i proprietari dei cani: scattano i controlli della polizia locale

La Giunta di Bordighera, con delibera di indirizzo, ha richiesto al Comando di Polizia Locale di dare piena attuazione a quanto prescritto nei Regolamenti Comunali in materia di tutela degli animali, conferimento rifiuti e igiene del suolo.

In particolare, sarà verificato l’obbligo da parte dei proprietari di cani di portare con sé un contenitore d’acqua (non inferiore al mezzo litro) con cui rimuovere le deiezioni e pulire lo spazio sporcato; inoltre, saranno compiuti controlli sul rispetto della disciplina dell’attività di dog-sitter, riscontrando che questi non abbiano a proprio carico provvedimenti sanzionatori per maltrattamento di animali.

Per scoraggiare l’abbandono di sacchetti di rifiuti nei cestini, sarà verificato che nei condomini siano affissi i cartelli, obbligatori secondo Regolamento, per illustrare le corrette modalità di conferimento.

Si procederà infine ad accertare che sia rispettato l’obbligo di pulizia da parte di esercenti e frontisti dei marciapiedi antistanti la propria attività.