A Bruxelles la conferenza della piattaforma per una transizione giusta con 1000 partecipanti di tutte l’UE

La 9a edizione della conferenza della piattaforma per una transizione giusta inizia oggi, martedì 16 aprile 2024, a Bruxelles, articolata su due giorni consecutivi. Organizzato dalla Commissione Europea, l’evento riunirà oltre 1000 partecipanti provenienti dalle regioni dell'UE che beneficiano del Fondo per una transizione giusta , allo scopo di discutere dei progressi sul campo e condividere le migliori pratiche che hanno dimostrato valore aggiunto nelle 96 regioni in transizione individuate nell'UE.

Le discussioni si concentreranno sui progressi compiuti, con esempi concreti di progetti finanziati dal Fondo, e affronteranno il tema del futuro della transizione giusta e il modo in cui le regioni possono ottimizzare i fondi europei disponibili. Sessioni specifiche saranno dedicate al coinvolgimento dei giovani nella transizione giusta, alla creazione di comunità energetiche e ai metodi per migliorare le competenze dei lavoratori per un futuro verde.

Ad aprire la conferenza Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, e Kadri Simson, Commissaria per l'Energia. La Commissaria Ferreira discuterà con le parti interessate di diverse regioni i risultati ottenuti finora e lo stato di avanzamento del processo. La Commissaria Simson, che parteciperà mediante un video preregistrato, sottolineerà la necessità di coinvolgere i cittadini nella diffusione delle energie rinnovabili nell'UE.

Sarà poi il turno del Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, che chiuderà la conferenza sottolineando l'importanza di sviluppare le competenze dei lavoratori per cogliere i vantaggi della transizione verde.

Nel 2020 la Commissione ha istituito la piattaforma per una transizione giusta con l’obiettivo di accelerare la condivisione di informazioni e fornire sostegno tecnico agli attori coinvolti, aiutandoli a comprendere il sostegno messo a loro disposizione nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta, anche mediante il Fondo per una transizione giusta.

Per le regioni più toccate dalla transizione alla neutralità climatica, il meccanismo e il Fondo per una transizione giusta sono strumenti fondamentali per ridurre le disuguaglianze regionali sul campo, in linea con l'obiettivo generale della politica di coesione dell'UE , volta a sostenere i cambiamenti strutturali nell’Unione.

Il Fondo fornisce 19,2 miliardi di euro a queste regioni impegnate nella transizione verde. Grazie alle altre componenti disponibili nell'ambito del meccanismo, l'obiettivo è mobilitare fino a 55 miliardi di euro per sostenere le regioni nella transizione.