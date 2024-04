Cpr all'ex Camandone di Diano Marina: il Presidente Toti "Per ora nessuna comunicazione ufficiale" (Video)

“Non ho parlato con il Ministro degli Interni, non è stato comunicato nulla di ufficiale alla Regione e suppongo anche alla Conferenza delle Regioni. So che ci sono stati sopralluoghi in diverse strutture, ma non sono a conoscenza di decisioni prese dal Ministro o dal Consiglio dei ministri”. Sono le parole del Presidente della Regione, Giovanni Toti, in relazione alla notizia della decisione presa sul Cpr alla ex caserma Camandone di Diano Marina.

“Quando ci verrà comunicata la decisione – prosegue – ci muoveremo di conseguenza, esprimendo il nostro parere e la congruità. Ricordo che il ministero degli Interni, nell’ultima crisi acuta dei migranti, aveva delineato una politica che si basava sull’apertura di un Cpr per ogni regione, da individuare in strutture o caserme, con un provvedimento di Legge emergenziale, che scavalcava ogni tipo di parere degli enti territoriali. Se il Governo deciderà in questo senso la regione ospiterà il suo Cpr trovando la sua ubicazione. Se invece è un’indiscrezione o altro, quando il Governo deciderà di entrare nella discussione in sede istituzionale, sono certo che il Ministro Piantedosi con la sua cortesia, si interfaccerà con noi”.

“Penso che se ne possa discutere con serenità – ha terminato Toti - e non so se quello è il posto adatto o meno. Posso dire che se il Governo intende mettere un Cpr in ogni regione siamo a disposizione ma, al momento non c’è nessun segno di interlocuzione tra Governo e Regione Liguria”.