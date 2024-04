Elezioni Sanremo, alla Villetta prosegue la campagna di ascolto di Gianni Rolando

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi,Sanremo Domani e Andiamo!, si è recato ieri alla Villetta in visita, per la campagna ascolto tra la cittadinanza.