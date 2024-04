Yacht&Flowers, il foulard Daphné menzione speciale allo chef velista toscano Giuliano Tommasini

Sabato 13 Aprile al Porto Luca Ferrari di Alassio, si è svolto "Yacht&Flowers", un contest in cui sono stati protagonisti tre grandi chef che hanno presentato piatti originali a base di fiori eduli cucinati su affascinanti imbarcazioni a vela.

Tra i riconoscimenti la Maison DAPHNÉ Sanremo ha premiato con la Menzione Speciale - Giuliano Tommasini del Ristorante Cadò di Cosio d'Arroscia, nel parco delle Alpi Liguri, che ha cucinato un raviolo a forma di caramella con ripieno di fiori eduli, cucinato a bordo di "Triboulet" (1985).

Un foulard sostenibile, valore molto importante per l'azienda, che ha realizzato il foulard per la Città di Alassio per immortalare la bellezza del comprensorio naturalistico che fa da cornice alla Baia del Sole. Un contest originale che - nell'ambito del Festival Nazionale Cucina con i Fiori - unisce il piacere di navigare con quello della buona tavola, organizzato dalla Marina di Alassio in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare” Alassio.