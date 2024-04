Bordighera: incidente nella notte in via Madonna della Ruota, ferito un uomo (foto)

Incidente nella notte in via Madonna della Ruota a Bordighera. Intorno alla mezzanotte e mezza un uomo ha perso il controllo dell'auto finendo contro il muro a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Bordighera insieme ai Carabinieri della locale stazione. L'uomo alla guida dell'auto ha riportato alcune lievi ferite ed è stato portato all'ospedale 'Borea' di Sanremo in codice giallo.

I soccorsi e i rilievi dell'incidente hanno provocato rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni.