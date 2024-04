Ventimiglia: visite mediche e screening di prevenzione a persone fragili per il progetto 'Missione Salute'

Si è concluso con un bilancio di decine di accessi il progetto "Missione Salute" promosso dalle Misericordie a Ventimiglia nel ponente ligure.



Il servizio proposto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia scelto per rappresentare l'importanza della salute come diritto umano e contrastare il fenomeno della non-inclusione sociale è stato realizzato a Ventimiglia grazie alla collaborazione della locale Misericordia di Vallecrosia e del Dott. Enrico Balleari appartenente alla comunità di Sant'Egidio e di Medici Senza Frontiere, partner dell'iniziativa.



Sono state effettuate visite mediche e screening di prevenzione a persone fragili che si trovano in situazioni di marginalità nella città di confine.