Sanremo, il dramma della violenza di genere con “Caro Bastardo” domani al Museo civico di Piazza Nota

Domani sabato 13 aprile ore 16.00 nella sala incontri del Museo Civico di Piazza Nota l'associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de La Cote presenta il libro:"Caro Bastardo Raccolta di lettere a quel lui che ti ha fatto dl male." curato da Gloria Celli, Michela Mirici Cappa e Silvia Padulazzi . Ingresso libero.

Caro Bastardo (Segni e Parole)

Nella vita di ogni essere umano c'è, oppure c'è stato, un "bastardo" dal quale ha ricevuto soprusi o vessazioni. In alcuni casi il bastardo si è annidato tra le mura domestiche e si è palesato con gravi forme di violenza verbale, psicologica, fisica, sessuale. Altre volte lo si è incontrato a scuola, sul luogo di lavoro e in tantissime situazioni, le più diverse. Chi è stato vittima di un bastardo avverte forte il bisogno di urlargli in faccia tutto il suo disprezzo misto a dolore. Spesso, le circostanze della vita o la paura, portano le vittime a rimanere mute, con ferite assiepate in una porzione di anima che non smettono di sanguinare. Mai. Il Concorso "Caro Bastardo", nato nel 2022 a Omegna (Vb), ha voluto offrire ai propri partecipanti - uomini e donne - la possibilità di mettere nero su bianco le proprie emozioni, indirizzando una missiva alla persona o a ciò che ha fatto loro del male. Il libro è una raccolta di lettere che hanno partecipato al Concorso.

L’associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de la Cotè nasce dal desiderio di un gruppo di amici di creare momenti di cultura che possano valorizzare la Riviera di Ponente, il suo entroterra le sue tradizioni in una dimensione esteticamente appagante, dove sia gratificato il momento conviviale, la qualità dei protagonisti l’unicità delle proposte e dei momenti creati.