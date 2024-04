La sanremese Elena Esposito presenta il suo libro 'Il dono' edito dalla Affiori di Roma

Appuntamento letterario questa domenica alle 18 alla Braceria di via San Francesco a Sanremo.

La sanremese Elena Esposito (nella foto) presenta il suo libro "Un dono", edito dalla Affiori di Roma.

Protagonisti del libro Lorenzo, trentenne, e Marina, della quale era innamorato. Dopo essersi conosciuti, per tre anni non si erano più frequentati. "Ma Lorenzo - così nella presentazione del libro - si porta dentro demoni antichi, figli di una infanzia vissuta in solitudine, completamente refrattario al mondo esterno".

Lorenzo aveva avuto una infanzia difficile fra una madre poco amorevole e una nonna guaritrice che chiamavano "Masca" (strega). Ma anche lui ha qualcosa di innaturale. Un potere occulto....

Elena Esposito ha sempre coltivato l'hobby della lettura e della scrittura. Fintanto che nel 2018 ha scritto il suo primo libro, “Ritorna a casa”, bissato nel 2020 da “Seguendo le orme del destino". Entrambi scritti per la Leucotea.

L'autrice è anche impegnata nello yoga, arteterapia, biodanza e meditazione. "Discipline - chiarisce - che indagano l'animo umano".

Per chi ha bambini, all'esterno della Braceria è disponibile un ampio spazio dove possono giocare in sicurezza.