Sanremo: non perdere le offerte di Ideacasa Mercatone in via Frantoi Canai!

Vieni a scoprire oltre 2.000 mq di esposizione con una vasta gamma di prodotti per tutte le tue esigenze: bricolage, arredamento casa, elettronica, casalinghi, giardinaggio, abbigliamento uomo e donna e molto altro ancora!

Trova tutto quello che cerchi per la tua casa, il tuo giardino e non solo da Ideacasa Mercatone Sanremo.



Il suo team ti aspetta in via Frantoi Canai 135 (ex Di Meco) con un ampio parcheggio gratuito.

Non perdere l'occasione di visitare il nuovo Ideacasa Mercatone a Sanremo!



Qui potrai trovare una vasta scelta di prodotti a prezzi convenienti, per soddisfare ogni tuo desiderio di stile ed esigenza.



Ideacasa Mercatone: la qualità che meriti, al prezzo che vuoi!



Per ulteriori informazioni e per scoprire le offerte del mese clicca (QUI).