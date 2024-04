Ventimiglia, Mabel Riolfo (Gruppo misto): “Da Regione 110mila euro per le imprese che assumono donne vittime di violenza”

“Regione Liguria ha recentemente stanziato 110mila euro per un fondo da destinare alle imprese che assumono donne vittime di violenza”.

Lo ha detto il consigliere regionale Mabel Riolfo (Gruppo misto), stamani, a Ventimiglia, a margine della cerimonia per la posa delle targhe per la “sensibilizzazione nel rispetto della donna”.

L’incontro, organizzato da Noi4You e Terra di Ponente, si è tenuto all’Istituto Fermi-Pol di via Roma, alla presenza tra gli altri del sindaco della città di confine, Flavio Di Muro e dell'assessore alle Pari Opportunità, Milena Raco. “Inizierà ora l'iter in quinta Commissione per la proposta di legge, che vede la mia prima firma, sulla parità retributiva e il sostegno all'occupazione e all'imprenditoria femminile - ha aggiunto Riolfo - e la valorizzazione della competenza delle donne. Anche in questo caso saranno previste delle premialità per le aziende che assumono e che dimostreranno di assumere le vittime di violenza, oltre che di promuovere l'attività al femminile”.