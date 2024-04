Sanremo, domani all'UniTre incontro su "Prendersi cura di sé con la Mindfulness"

Ecco il calendario degli incontri organizzati dall'UniTre Sanremo. Gli incontri si svolgono alle ore 16,00 nella ex sala consiliare del Museo.

Domani, alle ore 16,00 presso il Museo Civico a Sanremo Alba Rizzo terrà la relazione su “Prendersi cura di sé con la Mindfulness ovvero con la pratica di consapevolezza".

La mindfulness è una pratica specifica di meditazione centrata sulla consapevolezza dell’esperienza personale presente. Invita ad osservare con curiosità la propria esperienza, con atteggiamento aperto e non giudicante.

Questo termine è caratterizzato da una sfumatura relativa al ricordo, al ricordare, alla memoria, al ricordarsi di tornare costantemente all’osservazione diretta dell’esperienza quando ci si accorge di averla perduta.

Alba Rizzo ha raggiunto una grande esperienza in qualità di Educatrice Professionale per 40 anni all'Asl come Resp. Settore di Educazione alla Salute; Laurea in Educazione Professionale; Laurea in Storia; Master in Neuroscienze, mindfulness e pratiche contemplative; Docente ai corsi ECM per gli operatori Asl; Istruttore protocollo MBSR e MBI (sulla mindfulness); percorso formativo in Equilibrio Emotivo e pratica della Mindfulness da circa 10 anni.

Prossimi appuntamenti:

VENERDI’ 19 APRILE Ursula Salghetti Piacenza : Il giardino di Villa Boccanegra a Ventimiglia : un giardino storico di acclimatazione.

SABATO 20 APRILE Gita sociale: Visita guidata al giardino di Villa Boccanegra a Ventimiglia con mezzi propri.

VENERDI’ 26 APRILE Bruno Viano : presentazione del libro “Mino&Rina – Un amore partigiano tra Valle Argentina e Genova”.

VENERDI’ 3 MAGGIO Dott. Francesco Alberti : La relazione medico – persona ieri e oggi.

VENERDI’ 10 MAGGIO Prof. Giancarlo De Lorenzo : Storia dell’orchestra sinfonica di Sanremo.

SABATO 11 MAGGIO Gita sociale nella Valle Neva con visita ai suoi borghi storici ed al vivaio Montina ad Albenga.

VENERDI’ 17 MAGGIO Francesco Guglielmi, Alberto Passerone e Marco Mauro : Giandomenico Cassini da Perinaldo al mondo.