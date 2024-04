Sanremo, da sabato sino al 15 giugno alla libreria 'La Fenice' mostra di Salvatore Fratantonio: "Sussulti"

Prenderà il via sabato 13 aprile alla Libreria La Fenice Galleria di Sanremo la mostra di ecoline di Salvatore Fratantonio dal titolo: "Sussulti".

Salvatore Fratantonio, pittore siciliano dal percorso artistico lungo 65 anni, la cui ricerca spazia dall’olio, alla china, dall’acquerello all’acquaforte, dal pastello all’ecolina.

In questa quinta esposizione verranno presentate le opere raccolte nel catalogo “Sussulti”, che Salvatore Fratantonio ha realizzato in un periodo doloroso e tragico della nostra vita collettiva ed individuale, gli anni 2020-2021, gli anni della “pandemia” o della psicopandemia, secondo alcuni. I mezzi d’informazione, o di disinformazione, non parlavano d’altro che di questo invisibile e letale nemico, il coronavirus o covid19, martellandoci sulla necessità di stare lontani gli uni dagli altri, chiusi nelle nostre case e nella nostra tristezza, nel vuoto grigiore di non saper cosa fare e nella sofferenza di non poter vedere i nostri cari.

Con la sua grande sensibilità l'artista trasferisce questi sentimenti sulla carta, nelle sue chine dai colori cupi e dai contorni indefiniti, come indefinito e cupo è l’orizzonte che non ha più colore né prospettiva, così come il nostro futuro, annebbiato, ingrigito, deprivato di forma dall’incertezza, dalla consapevolezza di contare meno di niente agli occhi della Vita, del mondo e di chi lo governa e dirige verso mete folli. Ne sono un esempio le opere denominate: Mutazione, Frammentazione, Senza respiro, Sospetto, Difesa.

Eppure, anche nel più cupo orizzonte c’è un barlume di speranza, così come nelle chine di Salvatore c’è una trasparenza, un guizzo di colore, un timido e sparuto riaffacciarsi della Vita e delle forme, come nelle opere: Visione gentile, Signora, Verso il risveglio, Germogli. E il colore riappare, così come la Vita: Sul prato fiorito.

La mostra durerà sino al 15 giugno e sarà visitabile durante gli orari di apertura della libreria.

“Un desiderio ce l’ho – ci disse una volta Salvatore – cessare i miei giorni davanti ad un cavalletto dipingendo e guardando il mare”, e noi che gli vogliamo bene, gli auguriamo che questo suo sogno si avveri il più tardi possibile, per non privarci della sua arte e della sua simpatia.