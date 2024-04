Camporosso: sabato prossimo in Comune nuovo appuntamento con la rassegna 'Camporosso in Musica'

Sarà la più raccolta Sala Saredi all’interno del Palazzo Comunale di Camporosso ad ospitare, sabato prossimo, il quarto appuntamento della fortunata rassegna musicale voluta dall’Amministrazione Comunale e organizzata in collaborazione con la locale associazione 'Aquilone'.

La variegata stagione di Camporosso in Musica ospita questa volta la musica antica, con il M°Sergio Basilico che si esibirà in alcuni brani per liuto e che nella seconda parte del concerto accompagnerà il Coro Canthum Rubeum impegnato in un repertorio madrigalistico.

Sergio Basilico, musicista sanremese, diplomato in chitarra classica prima e in liuto poi, si è dedicato allo studio della chitarra barocca e nella sua lunga carriera ha vinto prestigiosi concorsi internazionali. Collabora stabilmente con formazioni italiane e francesi specializzate in repertori di musica antica. È docente di chitarra classica presso l’Istituto I. Calvino di Sanremo.

Il Coro Canthum Rubeum deve il proprio nome al latino Campus Rubeum, da cui deriva l’attuale toponimo Camporosso, città nella quale l’ensemble, composto da tutti camporossini, viene fondato nel 2023. Guidati dalla volontà di approfondire il repertorio della musica corale sacra e profana, i suoi componenti si sono impegnati con passione nello studio confrontandosi con quello che si può definire il periodo d’oro del madrigale tra il 1450 e il 1650.