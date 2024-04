Incidente stanotte sull'autostrada in Francia a Villeneuve Loubet: lunghe code in entrambi i sensi

Erano 23 i chilometri di coda, questa mattina intorno alle 9.30, sull'autostrada A8, in Costa Azzurra e in direzione della nostra provincia.

Questa notte, poco prima delle 4, un mezzo pesante che stava viaggiando verso Ventimiglia, ha devastato uno spartitraffico nei pressi di Villeneuve Loubet. Il conducente, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in ospedale e, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la gendarmeria e il personale dell’Escota.

L'incidente ha provocato il blocco del traffico, con ingorghi stradali che sono ancora in corso verso l’Italia per ben 23 km ma anche in direzione Francia la situazione non è delle migliori con 12 km di coda, tra Cannes e Mandelieu.