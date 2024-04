Elezioni Sanremo, incontro al Centrale, Anima: "Le parole di Alessandro Moroni ci hanno emozionato"

"Durante l’evento del 22 marzo al Teatro Centrale sono rimaste impresse nella mente dei partecipanti le parole dell’Avv. Alessandro Moroni che è intervenuto a favore di Alessandro Mager Sindaco.



Alcuni passaggi dell’intervento di Moroni sono stati emozionanti. Partendo da una foto che ritraeva i due amici all’età di 6 anni con un pallone in mano, Moroni ha confermato: “Io Alessandro Mager lo conosco molto bene, sono 60 anni di amicizia”. E ha continuato: “Alessandro è un uomo anzitutto molto equilibrato, quindi è capace, sarà capace, di ascoltare le esigenze senza preconcetti e senza pregiudizi e di selezionare quelle meritevoli anche cercando di capire da chi provengono le istanze”.



Moroni poi ha puntualizzato due concetti: “Alessandro Mager è indiscutibilmente un uomo molto intelligente che porta con sé un bagaglio di conoscenze che nascono da più di 40 anni di una professione fatta ad altissimo livello - perché io che sono collega lo posso valutare in questo senso - che saranno indispensabili. Sembra che il dato non sia pertinente, ma in realtà per fare bene il sindaco non basta averne voglia, bisogna anche saperlo fare e per questo padroneggiare il quadro normativo, conoscere la complessità della pubblica amministrazione. L'esperienza delle pratiche che ha vissuto in tutti questi anni fa di lui secondo me il miglior candidato sindaco. Io voto convintamente Mager Sindaco e dico Viva Mager Sindaco”.



Si è sicuramente trattato di un intervento estremamente emozionante, nel quale sono emerse le caratteristiche di Mager: equilibrato, competente, autorevole.



Noi di ANIMA ci fidiamo delle parole di Alessandro Moroni e siamo al fianco del Candidato Sindaco Alessandro Mager".