Forza Italia sarà oggi a Sanremo nei pressi del Sud-Est, dalle 16 alle 18, con un banchetto elettorale per incontrare le famiglie e i bambini.

La location è stata scelta per sensibilizzare sullo stato dei giardini e del parco giochi, che sono degradati. Nell'occasione verranno raccolte le adesioni a Forza Italia, raccolte le firme per la presentazione della lista. Saranno inoltre offerte caramelle per tutti i bambini presenti.