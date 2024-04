Ventimiglia: al via nuovo corso di muri a secco dell'associazione 'Terre di Grimaldi'

L’associazione Terre di Grimaldi annuncia l’imminente inizio di un altro corso di muri a secco, stavolta realizzato grazie al supporto dei fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria sulla misura 4.4 del PNRR, destinata al recupero del territorio e al contrasto al dissesto idrogeologico. Di conseguenza la partecipazione a questo corso è interamente gratuita.

“Le modalità di svolgimento del corso - spiegano dall'Associazione - saranno le consuete 12 lezioni distribuite su 3 fine settimana, per agevolare la partecipazione anche di chi lavora, per una durata totale di 36 ore. La data di inizio è fissata per Sabato 4 Maggio alle ore 9. Dal momento che le lezioni saranno quasi esclusivamente pratiche, eccetto alcune introduzioni teoriche, il calendario potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo: capirete che è un po’ difficile lavorare pietre sotto la pioggia. È consigliato arrivare mezz’ora prima dell’orario di inizio della mattina, per avere tempo di recarsi sul cantiere.

Il programma è molto completo e prevede, fra le altre cose, l’analisi dei motivi per cui crollano i muri (ad esempio assenza di manutenzione, errori di realizzazione, cambiamento delle condizioni di carico, impermeabilizzazione del suolo soprastante, ecc..); la realizzazione di un tratto di muro ex novo e anche il ripristino di porzioni di muro crollate senza ricorrere allo smontaggio integrale. Una piccola parte del corso sarà dedicata anche alla teoria, con l’analisi della tecnica di realizzazione dei muri e una carrellata sulla normativa riguardante la realizzazione di questo tipo di opere e sulle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Per garantire a tutti i partecipanti un adeguato supporto, abbiamo scelto di limitare il numero delle iscrizioni a 10. La partecipazione al corso comprende la tessera della nostra associazione, che garantisce a sua volta la copertura assicurativa per danni a terzi e infortuni. Per la partecipazione è necessario munirsi di scarpe antinfortunistiche, guanti e abbigliamento da lavoro. Per ulteriori informazioni potete scrivere a terredigrimaldi@gmail.com oppure telefonare al numero 0184 38086. Vi aspettiamo!”.