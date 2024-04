Alle Macine del Confluente di Badalucco una meravigliosa serata dedicata alla scoperta dell'Ormeasco e del Nirasco con i deliziosi piatti dello chef Giancarlo Borgo.

Un'esperienza culinaria unica abbinata ad una eccellente selezione di vini ha accompagnato i partecipanti alla scoperta del Nirasco, appena lanciato sul mercato.

“Il Nirasco è un Ormeasco di Pornassio in purezza, nato per celebrare i primi 20 anni di attività della nostra cantina – ha spiegato Nicolò Temesio – e si propone come un nuovo modo di raccontare il territorio e una nuova espressione del nostro vino più rappresentativo, l’Ormeasco. L'uva viene selezionata in una singola particella, del nostro vigneto più alto a Nirasca, ad 800 mt slm e il vino viene affinato per un anno in Tonneaux e Barrique”.

Durante la cena sono stati serviti piatti gustosi e deliziosi, appositamente preparati dallo chef Giancarlo Borgo per esaltare i sapori dei vini in degustazione. Gli abbinamenti sono stati studiati con cura, creando una sinergia perfetta tra i piatti e i vini, che hanno reso l'esperienza unica e indimenticabile a partire dall’aperitivo con lo Sciac -tra servito con le deliziose focaccine e panissa fritta

a seguire L’Ormeasco di Pornassio si è sposato perfettamente con la Tartare di manzo e i carciofi di Sanremo, un soffice e delicato flan di zucca e crema di Parmigiano di 36 mesi e un'insalata tiepida di coniglio servita in un cestino di pasta phyllo con paglia croccante di porri.

L'Ormeasco di Pornassio Superiore ha esaltato il sapore dei Maltagliati di semola di grano duro al ragù in bianco di agnello e menta sfumati al Pigato Nirasca

ed il nuovo arrivato il Nirasco, protagonista della serata, con il suo gusto intenso ed elegante si è sposato sia con il sapore forte e deciso del cappello da prete brasato all'Ormeasco di Pornassio con patate al forno al timo e rosmarino

sia con la raffinate degustazione di formaggi.

molto apprezzata anche la Bavarese all'Ormeasco

Gli applausi scroscianti dei presenti hanno sottolineato l'apprezzamento per la qualità sia dei vini che dei piatti proposti e anche per l'ottima organizzazione della serata, condotta dal giornalista Claudio Porchia e che ha visto la presenza anche di un decano dei sommelier imperiesi Ezio Bergamini.

Alla fine della serata, con il servizio svolto come sempre con grande professionalità e cortesia, i partecipanti hanno avuto il piacere di incontrare direttamente i titolari della cantina, Marco e Nicolò Temesio, lasciando il ristorante con il cuore pieno di emozione ed il palato deliziato.